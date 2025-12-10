Политолог Журавлёв предрёк побег Зеленского после окончания конфликта на Украине

Журавлёв подчеркнул, что украинская политическая история практически не знает случаев, когда экс-президенту удавалось сохранить влияние после ухода с поста. По его словам, у Зеленского не так много личных врагов, чтобы угроза убийства была массовой, а потому наиболее логичным шагом для него станет попытка скрыться за пределами страны.