Уральских чиновников уволили после проверки их доходов на законность

«Удовлетворены судами 4 исковых заявления прокурора на сумму более 10 млн рублей о взыскании в доход государства имущества и денежных средств чиновников МВД и Правительства региона, не подтвердивших их законность. В текущем периоде выявлено 48 лиц, не принявших меры по урегулированию конфликта интересов. К дисциплинарной ответственности привлечено 27 лиц, в том числе 4 уволено в связи с утратой доверия», — сообщили в надзорном ведомстве.