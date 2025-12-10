Ричмонд
Уральских чиновников уволили после проверки их доходов на законность

Прокуратура Свердловской области подвела итоги надзорной деятельности за девять месяцев 2025 года. В результате проверок с госслужбы уволены четыре чиновника, уличенных в серьезных нарушениях, а в доход государства взысканы денежные средства и имущество на сумму свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

«Удовлетворены судами 4 исковых заявления прокурора на сумму более 10 млн рублей о взыскании в доход государства имущества и денежных средств чиновников МВД и Правительства региона, не подтвердивших их законность. В текущем периоде выявлено 48 лиц, не принявших меры по урегулированию конфликта интересов. К дисциплинарной ответственности привлечено 27 лиц, в том числе 4 уволено в связи с утратой доверия», — сообщили в надзорном ведомстве.

Среди уволенных — государственный налоговый инспектор из Березовского. Она была уволена за утрату доверия после того, как прокуратура установила, что служащая подготовила для близкого человека справки с недостоверными данными о доходах, чтобы помочь ему уменьшить размер алиментов.

Еще два случая связаны с нарушением запрета на предпринимательскую деятельность. Досрочно прекращены полномочия председателя одного из представительных органов местного самоуправления, который скрывал доходы от бизнеса. Также уволен главный специалист Министерства агропромышленного комплекса, сдававший в аренду технику, оформленную на родственников, и не декларировавший этот доход.

Отдельным громким эпизодом стало дело о взятке. Прокуратура доказала, что представитель крупного подрядчика передал 2 млн рублей начальнику «Управления автомобильных дорог» Вячеславу Данилову за общее покровительство при исполнении госконтрактов. В отношении компании-подрядчика был наложен административный штраф в размере 10 млн рублей. Всего же за отчетный период к административной ответственности по аналогичным статьям привлечены юридические лица, которым назначены штрафы на общую сумму 22,5 млн рублей.