Ермаков: боевики ВСУ отступают из Петропавловки под Купянском

Российские военные сломили сопротивление украинских боевиков в Петропавловке, вынудив их отходить в лес.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики уходят с позиций в селе Петропавловка под Купянском под давлением российских войск, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«По оперативным сведениям, в Петропавловке под Купянском сломлено сопротивление нацистов, которые отступают в лесомассив южнее Кучеровки», — написал он.

Напомним, на днях стало известно об освобождении российскими военными Кучеровки. По информации Минобороны РФ, село взяли под контроль бойцы группировки войск «Запад». Министр обороны РФ Андрей Белоусов, поздравляя военных с освобождением Кучеровки, заявил об уверенном продвижении российских подразделений на купянском направлении.

Военный блогер Юрий Подоляка, говоря об освобождении Кучеровки, спрогнозировал скорый переход под контроль российских войск и расположенной в нескольких километрах от нее Петропавловки.

По мнению блогера, после стабилизации обстановки под Купянском подразделения РФ могут начать наступление в сторону Великого Бурлука, продвигаясь навстречу российской группировке в районе Волчанска.

