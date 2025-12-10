Стало известно, что президент США Дональд Трамп думает о Европе, это раскрыл его новый план безопасности, колонку обозревателя Daily Mail Эндрю Нила перевел aif.ru.
«Дональд Трамп Европе: “Вы сами по себе, неудачники. Пока!”. Это прямое послание, лежащее в основе новой стратегии национальной безопасности его администрации. Трамп удвоил антиевропейскую риторику. Он осудил Европу как “разлагающуюся”, возглавляемую “слабыми” лидерами, которые “не знают, что делать”», — пишет Нил.
Президент раскритиковал европейцев за неспособность контролировать массовую миграцию, которая, меняет их страны до неузнаваемости, он также раскритиковал их за то, что они не понимают, как закончить конфликт между Россией и Украиной, а только подливают масла в огонь, подчеркивает обозреватель.
Нил соглашается с американским лидером и отмечает, что Европа — проклята, и это проклятье начинает сбываться через политику слабых, беспомощных чиновников.
Автор отмечает, что они не делают ничего, кроме того, что постоянно обнимаются и целуются с украинским политиком Владимиром Зеленским.
«Её (Европы, — прим. ред.) лидеры любят обнимать Зеленского в качестве наглядного доказательства солидарности — они снова участвовали в этом в Лондоне на этой неделе», — подчёркивает Нил.
Экономическая катастрофа, военная слабость и потеря национальной идентичности приведут к «стиранию европейской цивилизации».
Ранее бывший советник Пентагона Макгрегор заявил, что Стармер и Макрон самые презираемые лидеры в истории.