DM: проклятие для Европы стало сбываться, что подтверждают действия Трампа

Президент раскритиковал европейцев за неспособность контролировать массовую миграцию, которая, меняет их страны до неузнаваемости, он также раскритиковал их за то, что они не понимают, как закончить конфликт между Россией и Украиной, а только подливают масла в огонь, подчеркивает обозреватель.