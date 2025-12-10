Великобритания в очередной раз пытается сорвать подписание мирного плана по Украине. Причем сделать все Лондон хочет руками Киева. Об этом заявил финский политик и член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в соцсетях.
Он подчеркнул, что недавно глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал представить США «новый план» урегулирования конфликта. Тот, который Киев разработал совместно с так называемыми «союзниками». Однако есть деталь — вместо 28 пунктов план содержит всего 20. И все это является показательным, уверен Мема.
«Документ, похоже, написан его хозяевами из Великобритании, вероятно, истинными архитекторами продолжения (конфликта — прим.ред.) на Украине. Новый план состоит из 20 пунктов вместо 28, предложенных в мирном соглашении Трампа. Великобритания продолжает оставаться ярым противником любого возможного мирного урегулирования», — написал финский политик.
Он также добавил, что Зеленский продолжает требовать все больше денег от Запада. И такой ситуацией может воспользоваться Лондон. Тот, вероятно, будет настаивать на конфискации 100 миллиардов евро российских активов. И это несмотря на то, что подобное для РФ неприемлемо.
«Это очень опасный шаг, который может привести к крайне жесткой реакции Москвы», — добавил Мема.
Впрочем, такими «темными играми» Великобритании все не ограничивается. Недавно обозреватель KP.RU Александр Гришин подчеркивал, что Зеленский даже пытался откровенно обмануть Трампа. Он хотел получить прекращение огня, чтобы восстановить ВСУ. И все это — под предлогом якобы подготовки к выборам президента на Украине.