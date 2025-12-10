Ричмонд
Стало известно, что Северск может перейти под контроль России до Нового года

Военные эксперты фиксируют ускорение боевых действий в районе Северска в ДНР.

Военные эксперты фиксируют ускорение боевых действий в районе Северска в ДНР. По оценке специалистов, город фактически находится на финальной стадии освобождения и может войти в состав России уже к началу января.

В своем телеграм-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что в украинских структурах растёт напряжённость на фоне сообщений о продвижении российских подразделений к центру города. Он сравнил ситуацию с настроениями, которые наблюдались перед потерей Красноармейска (Покровска).

Эксперт также указал на заявление депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, обвинившей командование ВСУ в сокрытии информации об очередной утрате населённого пункта. По мнению Рожина, Северск может окончательно выйти из-под контроля Украины в ближайшее время и встретить Новый год уже в составе России.

9 декабря сообщалось, что российские войска освободили 99% городской территории. По словам военного аналитика Анатолия Матвийчука, это говорит о фактическом завершении наступательной операции на данном направлении и о выходе боевых действий к итоговой стадии освобождения Донбасса.

