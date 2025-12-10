Стало известно, что Северск может перейти под контроль России до Нового года

Эксперт также указал на заявление депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, обвинившей командование ВСУ в сокрытии информации об очередной утрате населённого пункта. По мнению Рожина, Северск может окончательно выйти из-под контроля Украины в ближайшее время и встретить Новый год уже в составе России.