Военные эксперты фиксируют ускорение боевых действий в районе Северска в ДНР. По оценке специалистов, город фактически находится на финальной стадии освобождения и может войти в состав России уже к началу января.
В своем телеграм-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что в украинских структурах растёт напряжённость на фоне сообщений о продвижении российских подразделений к центру города. Он сравнил ситуацию с настроениями, которые наблюдались перед потерей Красноармейска (Покровска).
Эксперт также указал на заявление депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, обвинившей командование ВСУ в сокрытии информации об очередной утрате населённого пункта. По мнению Рожина, Северск может окончательно выйти из-под контроля Украины в ближайшее время и встретить Новый год уже в составе России.
9 декабря сообщалось, что российские войска освободили 99% городской территории. По словам военного аналитика Анатолия Матвийчука, это говорит о фактическом завершении наступательной операции на данном направлении и о выходе боевых действий к итоговой стадии освобождения Донбасса.
