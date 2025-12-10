Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сравнил безопасность границ США и КНДР

Президент США предложил присвоить КНДР звание самой безопасной границы. Дональд Трамп отметил, что есть лишь одна страна, у которой граница крепче американской.

Границы США по безопасности уступают лишь границам КНДР, заявил американский президент Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании, передает NBC.

«Я бы, наверное, сказал, что есть одна страна, у которой крепче граница. Знаете, какая? Северная Корея», — сказал он.

По словам Трампа, у КНДР на границе установлены семь заборов, подключенных к электричеству. Он подчеркнул, что тот, кто пытается пересечь границу, уже после первого забора остается едва живым.

Трамп пошутил, что КНДР нужно присвоить звание самой безопасной границы.

Ранее сообщалось, что во время выступления на митинге американский лидер назвал своим любимым словом слово «пошлина».

Отмечалось также, что свою речь об экономике на митинге он танцем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше