Трамп сравнил безопасность границ США и КНДР

Границы США по безопасности уступают лишь границам КНДР, заявил американский президент Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании, передает NBC.
«Я бы, наверное, сказал, что есть одна страна, у которой крепче граница. Знаете, какая? Северная Корея», — сказал он.
По словам Трампа, у КНДР на границе установлены семь заборов, подключенных к электричеству. Он подчеркнул, что тот, кто пытается пересечь границу, уже после первого забора остается едва живым.
Трамп пошутил, что КНДР нужно присвоить звание самой безопасной границы.
Ранее сообщалось, что во время выступления на митинге американский лидер назвал своим любимым словом слово «пошлина».
Отмечалось также, что свою речь об экономике на митинге он танцем.