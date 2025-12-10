Ричмонд
Politico: в Европе признали бездействие в помощи Украине

Европейские чиновники допустили, что упрёки Трампа о слабой вовлечённости ЕС в украинский конфликт частично отражают реальные просчёты.

Источник: Аргументы и факты

Европейские чиновники признали, что критика президента США Дональда Трампа относительно бездействия стран ЕС в вопросе помощи Украине не лишена оснований. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя европейских структур.

По его словам, Трамп утверждает, что Европа «ничего не производит», и это, как отметил источник, «неприятно признавать», но в этом есть доля правды. Он отметил, что страны ЕС слишком поздно осознали собственную ответственность и лишь недавно начали активнее участвовать в решении вопроса. Чиновник напомнил, что государства НАТО увеличили свои обязательства и инициировали закупки американского вооружения для Украины, однако теперь союзники пытаются убедить Бельгию согласиться на использование замороженных российских активов для нужд Киева.

Конгрессмен-республиканец Томас Масси ранее внёс в Палату представителей законопроект HR 6508, предусматривающий выход США из НАТО. Документ под названием «Закон о НАТО» предполагает прекращение участия Вашингтона в Североатлантическом договоре, сообщило его офис.

Ранее Financial Times отмечала, что новая стратегия нацбезопасности США может привести к разрыву отношений с европейскими правительствами и сближению с Россией. В доктрине Белого дома говорится о расхождении позиций с ЕС по украинскому конфликту и о нереалистичных ожиданиях Европы, которая, по мнению Вашингтона, подавляет оппозицию и рассчитывает на продолжение боевых действий. США намерены противостоять этим тенденциям.

