Politico: в Европе признали бездействие в помощи Украине

По его словам, Трамп утверждает, что Европа «ничего не производит», и это, как отметил источник, «неприятно признавать», но в этом есть доля правды. Он отметил, что страны ЕС слишком поздно осознали собственную ответственность и лишь недавно начали активнее участвовать в решении вопроса. Чиновник напомнил, что государства НАТО увеличили свои обязательства и инициировали закупки американского вооружения для Украины, однако теперь союзники пытаются убедить Бельгию согласиться на использование замороженных российских активов для нужд Киева.