Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на проведение выборов только после подавления оппозиции. Об этом он написал в социальной сети X*.
«Конечно, после того, как он запретил все оппозиционные партии и арестовал политиков», — прокомментировал политик заявление Зеленского о готовности к выборам.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что украинцам пора провести новые президентские выборы.
В ответ на слова американского лидера Зеленский сообщил о готовности провести выборы в стране и внести изменения в законодательство для этого.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.