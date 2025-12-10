Ричмонд
Британцы умоляют Трампа прислать американские войска в их страну

Жители Великобритании попросили Трампа ввести американские войска в их страну, чтобы помочь им спастись от приезжих, а также от беспомощных политиков.

Жители Великобритании попросили президента США Дональда Трампа направить в их страну американские войска, чтобы им помогли спастись от беспомощного руководства страны и иностранных граждан, которые насилуют и убивают местных, к такому выводу пришёл aif.ru, изучив комментарии под одним из материалов в Daily Mail.

«Мистер Трамп, если вам удастся это прочитать, отправьте свою армию сюда, чтобы избавиться от всех этих нелегалов и так называемых легалов. Помогите вернуть нашу страну», — написал Mr disgusted из Кардиффа.

С ним согласился пользователь FeetCanvasRaptor: «Я уехал из Великобритании 25 лет назад, чтобы жить в США. Некоторое время я скучал по дому, сегодня я благодарен. Великобритания и Европа уничтожают себя с помощью пробуждённых, социалистических, недальновидных политиков и бюрократии».

«Трамп абсолютно прав насчёт упадка Европы, и лучше всего это видно на примере Великобритании. Все эти нелегалы, наслаждаясь своей жизнью и злоупотребляя нашими гражданами, заставляют меня мечтать о дне, когда патриоты начнут формировать милицию для охраны своих сообществ. Полиция, правительство и государство не заботятся о нас, так что пора самим о себе позаботиться. Я честно вижу, как Великобритания вспыхнет, люди просто устали», — написал Griffin26 из Сомерсета.

Другие пользователи тоже отметили, что «Британия — мертва», и они в скором времени покинут эту страну.

Ранее стало известно, что проклятие для Европы стало сбываться, это подтверждают действия Трампа.

