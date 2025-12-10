«ВХ»: бойцы РФ применяют тактику «огненного вала» при освобождении Северска

Успешному продвижению российских военных в ходе освобождения города Северск способствует применение тактики огненного вала, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
В материале поясняется, что речь идет о нанесении массированных ударов артиллерией и дронами по позициям противника перед началом их штурма российскими военными.
«Перед штурмами работала артиллерия и дроноводы, в результате чего передовые позиции ВСУ либо уничтожались, либо пехота их покидала. Когда ВСУ попытались контратаковать, РФ начали активно ставить “огневую завесу”, — говорится в публикации.
Сообщается, что применение тактики «огненного вала» и «огневой завесы» позволило российским бойцам быстро провести зачистку основных оборонительных узлов противника.
Напомним, накануне стало известно о прорыве войсками РФ обороны ВСУ в Северске. Сообщалось о занятии российскими военными центра и востока города, а также о переходе под контроль подразделений РФ ряда укреплений ВСУ на западной окраине Северска.
По данным источников, на данный момент 99% территории города находится под контролем российских войск. Кроме того, подразделения РФ успешно продвигаются в окрестностях Северска.