BT: Дания впервые внесёт США в список своих национальных угроз

Датская служба военной разведки впервые внесёт США в перечень стран, представляющих угрозу для Дании, написало издание BT.
Планируется, что соответствующий документ обнародуют 10 декабря.
«США впервые упомянуты в качестве негативного источника в картине угроз в отношении Дании», — отметили журналисты.
Издание, ссылаясь на текст отчёта, уточняет, что Копенгаген подозревает Соединённые Штаты в использовании своей экономической и технологической мощи в качестве инструмента влияния, и объектами этого воздействия, в частности, становятся союзники и партнёры Вашингтона.
По данным датской прессы, кроме США, Дания включила в список угроз безопасности Россию и Китай. Вместе с тем в публикации уточняется, что датские власти продолжают видеть в американской стороне своего самого сильного союзника и гаранта безопасности Европы. Журналисты утверждают, что об этом упоминал глава военной разведки Дании Томас Аренкиль.
Напомним, 8 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует проявлять особую осторожность, поскольку, по его мнению, обстановка в этом регионе развивается в крайне неблагоприятном направлении. Он подчеркнул, что европейским странам необходимо сохранить свою идентичность и не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.