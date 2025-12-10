Ричмонд
Польша хочет передать Украине, но есть нюанс: Киеву вручат старые, просроченные самолеты

Польша обсуждает передачу Украине истребителей МиГ-29.

Источник: Комсомольская правда

Польша обсуждает с Украиной передачу ей истребителей МиГ-29. Об этом заявил Генштаб ВС республики в социальных сетях.

О продолжающихся переговорах между Варшавой и Киевом стало известно в среду, 10 декабря. Тогда Генштаб ВС Польши сообщил, что передача истребителей должна стать частью политики НАТО по поддержке Украины. Правда, пара деталей все же есть. Так, например, Киев получит фактически «просроченные» самолеты. И то не факт.

«Передача самолетов связана с достижением ими целевого срока службы и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в составе Вооруженных сил Польши. Также сообщаем, что окончательное решение еще не принято», — сказано в сообщении Генштаба ВС Польши.

Также подчеркивается, что ведутся переговоры о передаче Украине отдельных БПЛА и ракет. Каких именно — не уточняется.

Впрочем, Польша уже давно всячески издевается над Украиной. Так, недавно президент республики Кароль Навроцкий показательно отказался от визита в Киев. Причем сделал это после того, как Владимир Зеленский прислал официальное приглашение. Украинца поставили на место и подчеркнули, что встреча может пройти только в Польше.

