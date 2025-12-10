Трутнев рассказал, каким станет Дальний Восток через 10 лет

В правительстве обсудили новую стратегию развития ДФО, которую поручил разработать Владимир Путин. Полпред Юрий Трутнев обозначил стартовые условия и задачи, стоящие перед российской властью.
Так, было отмечено, что Дальний Восток России — один из самых малонаселенных регионов мира. Среднегодовая температура воздуха составляет ниже нуля на большей части территории. Энергоносители изношены, прогнозируется нехватка 2,6 ГВт к 2030 году.
Среди целей обозначены главные приоритеты. Во-первых, это инфраструктурные ограничения — их необходимо нивелировать. На Дальнем Востоке намерены создать высокопроизводительные рабочие места и обеспечить рост численности населения.
Важной целью обозначили энергетическую доступность. Так, к 2036 году газ должен быть на 60% всей территории округа. В развитии промышленности основной упор делается на газохимию, металлургию, глубокую переработку рыбы и сельхозпродукции, высокие технологии.
Отмечено, что Дальний Восток должен перестать быть поставщиком сырья и превратиться в центр обрабатывающей промышленности. Об этом со ссылкой на обсуждение развития будущего региона сообщает ТАСС.