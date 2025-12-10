Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин вручил офицеру из Сочи медаль «Золотая Звезда» Героя России

Звание Героя России капитан Сергей Терзиян получил за мужество и героизм.

Источник: Скриншот видео с сайта kremlin.ru

Высшую государственную награду — медаль «Золотая Звезда» Героя России — получил кадровый офицер из Сочи Сергей Терзиян. Церемония вручения прошла в Кремле 9 декабря, награду офицеру вручил Президент России Владимир Путин.

Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, в городе-курорте проживает мать Героя — Карина Вараздатовна. Звание было присвоено капитану Терзияну за проявленные в ходе специальной военной операции мужество и героизм.

В боевой обстановке офицер, действуя оператором беспилотников, лично уничтожил значительное количество единиц вражеской техники. Неоднократно, рискуя собственной жизнью, он обеспечивал прикрытие для своих товарищей.

— Сергей — настоящий защитник Отечества, пример доблести и отваги для наших поколений, — подчеркнул Андрей Прошунин. — От всей души поздравляю Сергея Миграновича со столь высоким признанием его заслуг! Желаю ему и родным крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Ранее Владимир Путин вручил добровольцу ликвидации ЧС в Анапе награду «Волонтер года».

Также в гордуме Краснодара создали новый комитет по работе с фондами и волонтерами. Власти усиливают работу с благотворительными организациями.

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился во Дворце спорта «Олимп» с кубанскими волонтёрами и лучшим добровольцам вручил краевые и федеральные награды.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше