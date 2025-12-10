Путин вручил офицеру из Сочи медаль «Золотая Звезда» Героя России

Высшую государственную награду — медаль «Золотая Звезда» Героя России — получил кадровый офицер из Сочи Сергей Терзиян. Церемония вручения прошла в Кремле 9 декабря, награду офицеру вручил Президент России Владимир Путин.
Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, в городе-курорте проживает мать Героя — Карина Вараздатовна. Звание было присвоено капитану Терзияну за проявленные в ходе специальной военной операции мужество и героизм.
В боевой обстановке офицер, действуя оператором беспилотников, лично уничтожил значительное количество единиц вражеской техники. Неоднократно, рискуя собственной жизнью, он обеспечивал прикрытие для своих товарищей.
— Сергей — настоящий защитник Отечества, пример доблести и отваги для наших поколений, — подчеркнул Андрей Прошунин. — От всей души поздравляю Сергея Миграновича со столь высоким признанием его заслуг! Желаю ему и родным крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Ранее Владимир Путин вручил добровольцу ликвидации ЧС в Анапе награду «Волонтер года».
Также в гордуме Краснодара создали новый комитет по работе с фондами и волонтерами. Власти усиливают работу с благотворительными организациями.
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился во Дворце спорта «Олимп» с кубанскими волонтёрами и лучшим добровольцам вручил краевые и федеральные награды.