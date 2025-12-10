Шойгу заявил, что Россия ждет реакции на свои предложения по СНВ

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что российские инициативы в сфере стратегических наступательных вооружений могут остановить нынешнюю тенденцию к разрушению системы международной безопасности. Об этом он сообщил журналистам.
«У нас остается меньше 100 дней до завершения соглашения СНВ. Наши предложения, предложения, сделанные нашим президентом, они на столе. Мы, конечно, ждем ответа», — отметил секретарь Совбеза.
Шойгу добавил, что предложенные Россией меры способны приостановить деструктивные процессы, которые негативно влияют на глобальную безопасность.
Ранее KP.RU писал, что США до настоящего момента не выходили к России с какими-либо инициативами по ДСНВ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что необходимость подобного диалога неоднократно поднималась в ходе двусторонних контактов.