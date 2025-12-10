Целью поездок украинского президента Владимира Зеленского в европейские страны является решение вопросов гарантий личной безопасности после ухода со своего поста. Об этом в среду, 10 декабря, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
— Киевский главарь, путешествуя по Европе, по большей части сейчас решает вопросы гарантий своей личной безопасности после ухода, — передает слова Сальдо РИА Новости.
По словам губернатора, Зеленский осознает, что является «отыгранной фигурой».
Днем ранее Владимир Зеленский заявил о том, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. Он добавил, что если США и европейские страны смогут обеспечить безопасность, то в течение следующих 60−90 дней Украина будет готова к проведению выборов.
Политолог Спиридон Килинкаров, в свою очередь, высказал мнение, что супруга президента Украины Елена Зеленская выступала против того, чтобы ее муж возглавлял страну, поскольку понимала риски. По его словам, в дальнейшем Зеленская проявила себя как самоуверенная женщина с характером.