Сальдо: Зеленский ездит по Европе за гарантиями личной безопасности

Днем ранее Владимир Зеленский заявил о том, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. Он добавил, что если США и европейские страны смогут обеспечить безопасность, то в течение следующих 60−90 дней Украина будет готова к проведению выборов.