Сальдо: Зеленский ездит по Европе за гарантиями личной безопасности

Целью поездок украинского президента Владимира Зеленского в европейские страны является решение вопросов гарантий личной безопасности после ухода со своего поста. Об этом в среду, 10 декабря, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

— Киевский главарь, путешествуя по Европе, по большей части сейчас решает вопросы гарантий своей личной безопасности после ухода, — передает слова Сальдо РИА Новости.

По словам губернатора, Зеленский осознает, что является «отыгранной фигурой».

Днем ранее Владимир Зеленский заявил о том, что готов внести законодательные изменения для того, чтобы провести выборы в период военного положения. Он добавил, что если США и европейские страны смогут обеспечить безопасность, то в течение следующих 60−90 дней Украина будет готова к проведению выборов.

Политолог Спиридон Килинкаров, в свою очередь, высказал мнение, что супруга президента Украины Елена Зеленская выступала против того, чтобы ее муж возглавлял страну, поскольку понимала риски. По его словам, в дальнейшем Зеленская проявила себя как самоуверенная женщина с характером.