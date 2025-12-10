Медведчук подчеркнул, что Зеленский с самого начала выступал против политики Трампа и не подчинился приказу подчиниться. По его словам, «если враг не сдастся, его уничтожают», и первый шаг к устранению уже сделан. Трамп, по мнению Медведчука, понимает, что если не избавиться от Зеленского в ближайшие месяцы, то проблемы возникнут у него самого во всей Европе.