Ильсур Метшин на юбилее АО «Казэнерго»: «Где “Казэнерго” — там тепло и светло!»

В эти дни 60-летие со дня основания отмечает одно из крупнейших теплоснабжающих предприятий Казани — АО «Казэнерго». Мэр города Ильсур Метшин посетил торжественное мероприятие в КЦ «Сайдаш», посвященное юбилею организации, поздравил коллектив со знаменательной датой и вручил лучшим сотрудникам муниципальные награды.
Приветствуя собравшихся со сцены, Ильсур Метшин отметил, что за годы работы предприятие прошло большой путь. Благодаря усилиям коллектива, а на первоначальном этапе здесь трудилось всего 15 сотрудников, в Казани создана тепловая сеть длиной почти в 704 км, состоящая из 126 котельных, обеспечивающих теплом четверть населения Казани — 3,5 тыс. объектов.
Мэр Казани отметил, что огромный вклад в развитие предприятия внесли руководители. Один из них — Рауф Кафиатуллин, он возглавлял организацию с 1977 до 2006 годы, централизовал систему отопления в городе.
«За 60 лет работы заботливыми руками коллектива Казэнерго построено 126 котельных и проложено 704 км сетей. В вашей организации работает около одной тысячи человек, продолжают дело предшественников целые династии. Благодаря вашей работе в сложнейшие годы мы всегда были обеспечены теплом, горячей водой и уверены в том, что вы справитесь с любой задачей», — отметил заслуги коллектива Ильсур Метшин.
Градоначальник подчеркнул, что профессионализм и опыт сотрудников «Казэнерго» востребованы и за пределами Казани. Организация участвует в восстановлении энергетического комплекса ЛНР.
Особые слова благодарности Ильсур Метшин адресовал действующим сотрудникам и ветеранам организации: «Я искренне хочу поздравить весь коллектив, вы — фундамент, одно из основных наших муниципальных и унитарных предприятий. В разные годы у него была разная форма собственности, но одно остается неизменным: где “Казэнерго” — там тепло и светло! Пусть в ваших семьях будут тепло и достаток, а родные и близкие вас радуют».
Далее мэр Казани вручил лучшим сотрудникам организации муниципальные награды.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность медалью «За доблестный труд» награждена начальник службы управления персоналом Гузалия Бакирова. Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» присвоено слесарю по ремонту оборудования тепловых сетей Вахитовского энергорайона Гадилю Шакирзянову.
За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие энергетической отрасли знаком отличия «За безупречную службу Казани» награжден оператор котельной Вахитовского энергорайона Геннадий Фомин. Почетные грамоты Казани вручены оператору котельной Приволжского энергорайона Татьяне Гайфуллиной, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Вахитовского энергорайона Газинуру Мухаметзянову, иначальнику производственной химической службы Игорю Шацилло.
Благодарностями мэра Казани поощрены мастер Советского энергорайона Александр Горбунов, референт Оксана Лобачева и слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей Вахитовского энергорайона Рамиль Усманов.
Коллективу АО «Казэнерго» была вручена Благодарность Раиса Республики Татарстан.
В церемонии награждения участие также приняли первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин и руководитель Исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров.
История АО «Казэнерго» берет свое начало 6 сентября 1965 года, когда по распоряжению Совета Министров ТАССР было организовано «Предприятие объединенных котельных и тепловых сетей». Коллективу из 15 человек, разместившемуся на площади 50 кв.м пришлось преодолевать трудности экономического, кадрового и организационного характера. Спустя два месяца, коллектив почти из 400 человек запустил в эксплуатацию 50 км тепловых сетей и 85 котельных с общей мощностью 283 гигакалории в час.
На сегодняшний день под руководством Фаниса Нурмухаметова трудятся 920 человек.
60 лет «Казэнерго» — это огромный опыт и большая семья. Когда мы начали готовиться к мероприятию и подняли архивы — увидели, что там целая жизнь. Спасибо большое вам, наши ветераны, коллеги, за ваш труд и воспитание молодого поколения. Сегодня у нас трудятся 920 человек — это специалисты высокого уровня. Нам доверяют не только сети Казани. Мы работаем и на новых территориях: Рубежное, Лисичанск. Туда мы ездим регулярно, и наш главный инженер Юрий Никаноров сам лично проверяет системы теплоснабжения. Это огромное доверие, как от руководства нашей республики, так и от нашего города.