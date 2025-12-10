Ильсур Метшин на юбилее АО «Казэнерго»: «Где “Казэнерго” — там тепло и светло!»

60 лет «Казэнерго» — это огромный опыт и большая семья. Когда мы начали готовиться к мероприятию и подняли архивы — увидели, что там целая жизнь. Спасибо большое вам, наши ветераны, коллеги, за ваш труд и воспитание молодого поколения. Сегодня у нас трудятся 920 человек — это специалисты высокого уровня. Нам доверяют не только сети Казани. Мы работаем и на новых территориях: Рубежное, Лисичанск. Туда мы ездим регулярно, и наш главный инженер Юрий Никаноров сам лично проверяет системы теплоснабжения. Это огромное доверие, как от руководства нашей республики, так и от нашего города.