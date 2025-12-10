Политолог раскрыл стратегию Украины на переговорах о мире

По мнению политолога, перспективы прямого военного вмешательства западных союзников Украины являются сомнительными, но Украина до сих пор пытается выстроить переговорную стратегию в соответствии с планом о возможной интервенции. «Европейский союз не может принять единое решение даже по изъятию российских активов, не говоря уже о военной операции», — отметил собеседник «Ленты.ру» и добавил, что 100% гарантии, что Европа не решится на военную операцию на Украине, дать нельзя.
Эксперт уточнил, что Киев не намерен договариваться с Россией, и украинским властям для заключения соглашения потребуется принуждение извне. По словам политолога, заставить Зеленского заключить мир сейчас можно только с помощью политического давления. «Сделать это могут только США», — считает Безпалько.
Ранее The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американский президент Дональд Трамп установил срок Владимиру Зеленскому для рассмотрения мирного плана, предложенного Белым домом. По данным издания, лидер США планирует заключить соглашение о мире к католическому Рождеству.
Зеленский сделал заявление, в котором подтвердил рассмотрение предложений США по урегулированию конфликта и уточнил, что исправленный вариант плана вскоре передадут американской стороне.