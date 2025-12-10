Политолог раскрыл стратегию Украины на переговорах о мире

По мнению политолога, перспективы прямого военного вмешательства западных союзников Украины являются сомнительными, но Украина до сих пор пытается выстроить переговорную стратегию в соответствии с планом о возможной интервенции. «Европейский союз не может принять единое решение даже по изъятию российских активов, не говоря уже о военной операции», — отметил собеседник «Ленты.ру» и добавил, что 100% гарантии, что Европа не решится на военную операцию на Украине, дать нельзя.