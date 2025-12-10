Шойгу: РФ не может оставлять без внимания воинственную политику Японии

Российский политик подчеркнул, что Япония за короткое время прошла действительно поразительный путь. Страна, которая еще несколько лет назад не могла иметь собственную армию, сегодня делает резкие заявления и даже говорит об увеличении военного бюджета до 2% ВВП. В свою очередь, провокации со стороны Японии стали почти постоянными. И это, уверен Шойгу, происходит не просто так.