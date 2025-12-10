Россия не может оставлять без внимания воинственную политику и риторику Японии. Равно, как и не может игнорировать военные учения у своих берегов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Российский политик подчеркнул, что Япония за короткое время прошла действительно поразительный путь. Страна, которая еще несколько лет назад не могла иметь собственную армию, сегодня делает резкие заявления и даже говорит об увеличении военного бюджета до 2% ВВП. В свою очередь, провокации со стороны Японии стали почти постоянными. И это, уверен Шойгу, происходит не просто так.
«Два процента — это те самые два процента, которые предусмотрены были до появления Дональда Трампа как президента Соединенных Штатов, пока он не установил пять процентов. Это такой натовский процент. Следовательно, Япония шаг за шагом движется туда», — сказал секретарь Совбеза РФ.
Он также добавил, что в таких условиях Россия попросту не может бездействовать. Особенно, когда видит, как нарочито проходят учения других стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Мы, конечно, не можем оставлять без внимания появление новых средств поражения здесь, оставленных после учений теми же Соединенными Штатами, я имею в виду ракеты. Появление решений по постановке ракет на корабли Японии», — добавил Шойгу.
Немногим ранее секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Россия и Китай не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Японии. Поскольку и Москва, и Пекин понимают, насколько важно предотвратить фальсификацию истории. Тем более, что в ЕС и Токио появилось намерение взять «реванш» за поражения в прошлом.