FT: ЕС спешит принять закон, позволяющий бессрочно блокировать активы РФ

Страны Европейского союза стремятся в ускоренном порядке принять решение о бессрочной блокировке российских активов в размере до 210 млрд евро, чтобы избежать возможного вето со стороны Венгрии. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
Для этого Еврокомиссия планирует срочно принять закон, который наделит ЕС чрезвычайными полномочиями, позволяющими блокировать активы без требования единогласия всех 27 государств-членов.
Цель инициативы — использовать доходы от замороженных активов для выдачи Украине кредита в размере около 90 млрд евро в ближайшие 2 года. Сейчас же блокировка российских активов возможна только на 6-месячные периоды, и каждое их продление требует единогласного одобрения всех стран Евросоюза.
Как отмечает FT, европейские чиновники опасаются, что Будапешт, критически настроенный к дальнейшей помощи Киеву, может воспользоваться своим правом вето. Особенно в случае, если США изменят свою позицию по санкционной политике в отношении РФ.
Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять 16 млрд евро в РФ при изъятии активов российских активов.