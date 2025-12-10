FT: ЕС спешит принять закон, позволяющий бессрочно блокировать активы РФ

Цель инициативы — использовать доходы от замороженных активов для выдачи Украине кредита в размере около 90 млрд евро в ближайшие 2 года. Сейчас же блокировка российских активов возможна только на 6-месячные периоды, и каждое их продление требует единогласного одобрения всех стран Евросоюза.