Шойгу заявил, что Россия ждёт ответа США на предложения Путина по СНВ

Россия ожидает ответа от американских властей по поводу предложений, выдвинутых российским президентом Владимиром Путиным в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что до завершения действия соответствующего соглашения остаётся меньше 100 дней.
«Наши предложения, предложения, сделанные нашим президентом, они на столе. Мы, конечно, ждем ответа», — сказал Шойгу.
Секретарь Совбеза добавил, что инициативы, выдвинутые российским лидером, позволяют остановить «разрушительное движение, которое есть».
Напомним, в конце октября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что вариант продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений уже давно не рассматривается. Он уточнил, что, когда РФ прекратила участие в этом соглашении, Путин в качестве жеста доброй воли принял решение, что до истечения сроков документа российская сторона будет соблюдать количественные ограничения на те категории стратегических вооружений, которые подпадают под договорённости.
Лавров добавил, что, поскольку приближается дата завершения действия договора, президент России призвал продлить добровольное соблюдение указанных количественных показателей со стороны РФ. При этом указанный шаг был сделан из расчёта того, что таким же образом поступят США. Договор СНВ истекает 5 февраля 2026 года.