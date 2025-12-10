Шойгу заявил, что Россия ждёт ответа США на предложения Путина по СНВ

Напомним, в конце октября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что вариант продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений уже давно не рассматривается. Он уточнил, что, когда РФ прекратила участие в этом соглашении, Путин в качестве жеста доброй воли принял решение, что до истечения сроков документа российская сторона будет соблюдать количественные ограничения на те категории стратегических вооружений, которые подпадают под договорённости.