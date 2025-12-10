Вэнс высказался после слитых в Сеть кадров, где он кричит на жену

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал слитые в Сеть кадры, где он якобы кричит на свою супругу Ушу в ресторане, материал из Irish Star перевел aif.ru.
Автор публикации отмечает, что фотография появилась в социальных сетях с подписью «Похоже, в Республиканистане дела идут не очень». На снимке — Вэнс со злобным выражением лица что-то говорит жене, при этом Уша опустила голову на руку и не смотрит на супруга. Пользователи задались вопросом — что же на самом деле произошло между супругами, и почему Вэнс одет в футболку.
Уточняется, что сам Вэнс появился в комментариях под этим снимком и написал с иронией: «Я всегда ношу именно майку, когда выхожу на улицу, чтобы громко спорить с женой».
Таким образом вице-президент отшутился и избавил себя от необходимости серьезно комментировать снимок, подчеркивает автор.
Отмечается, что кадры появились на фоне постоянных слухов о разводе супругов, который якобы возможен из-за разных религий — Вэнс неоднократно просил Ушу перейти из индуизма в католичество. Однако вице-президент отверг эти домыслы и назвал брак с Ушей очень крепким. Супруги вместе с 2014 года.
Ранее стало известно, что Мелания Трамп впала в ярость после слитой в Сеть откровенной беседы ее сына.