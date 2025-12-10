Шойгу предупредил о «зародышах НАТО» в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В Азиатско-Тихоокеанском регионе появляются объединения, которые по структуре и целям напоминают НАТО и несут риски для России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопросы журналистов.
Он отметил, что эти формирующиеся союзы называют «структурами малых геометрий» или «малыми формами», однако, по его словам, по сути они представляют собой «зародыши НАТО на Востоке». Шойгу подчеркнул, що их развитие ведёт к ухудшению ситуации в регионе и создаёт дополнительные угрозы как для Москвы, так и для АСЕАН.
При этом он отметил, что Россия заинтересована в сохранении действующего формата взаимодействия с АСЕАН и в поддержании существующих контактов.
Как сообщалось ранее, конгрессмен-республиканец Томас Масси внёс в Палату представителей законопроект, предлагающий вывести США из НАТО. В документе под номером HR 6508, получившем название «Закон о НАТО», говорится о прекращении участия Соединённых Штатов в Североатлантическом договоре.