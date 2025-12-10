Шойгу предупредил о «зародышах НАТО» в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Он отметил, что эти формирующиеся союзы называют «структурами малых геометрий» или «малыми формами», однако, по его словам, по сути они представляют собой «зародыши НАТО на Востоке». Шойгу подчеркнул, що их развитие ведёт к ухудшению ситуации в регионе и создаёт дополнительные угрозы как для Москвы, так и для АСЕАН.