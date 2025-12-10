В Молдове в ближайшее время возможны отключения электроэнергии, власть не имеет запасных вариантов.
Ситуация, возникшая в области электроснабжения в выходные, является очередным серьезным проколом молдавских властей. Она указывает на ненадлежащее управление, неумение видеть настоящие угрозы безопасности и предлагать надежные, дешевые и эффективные решения.
Как известно, в результате ударов РФ по энергоинфраструктуре Украины, по заявлению властей, в Молдове возникли проблемы с обеспечением электроэнергией. И пришлось обращаться за экстренной помощью к Румынии. В результате нам поставляли очень дорогие, аварийные мегаватты. Примерно по 400 евро за МВт/час.
Эта ситуация вызвала целый ряд вопросов.
Как известно, произошел отбор электроэнергии у Молдовы. Об этом сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету. Но почему так получилось? И что будет, если удары России повторятся или даже выведут полностью из строя энергоинфраструктуру на Украине? Означает ли это, что и в Молдове погаснет свет?
Для тех, кто отапливает свое жилье с помощью электроэнергии или автономных газовых котлов, это важнейший вопрос. И мы должны получить на него исчерпывающий и честный ответ.
Далее. Почему молдавские власти, зная что боевые действия на Украине могут сказаться и на обеспечении страны, не предприняли меры, чтобы свести эти последствия к нулю?
Почему не предусмотрен вариант производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС, чтобы обеспечить страну электроэнергией?
Сейчас в Приднестровье с электроэнергией туго, экономят на уличном освещении. Но если бы молдавские власти обеспечили поставки газа Молдавской ГРЭС за свой счет или грантов ЕС, то мы могли бы быть уверенными, что не останемся без электроэнергии.
Почему этот вариант не был проработан? По политическим мотивам? То есть, пусть света не будет ни в Приднестровье, ни в Молдове, лишь бы не использовать МолдГРЭС, принадлежащую России?
Мы хорошо помним те времена, когда Молдавская ГРЭС поставляла нам электроэнергию по $53,5 за 1 МВт/час. А сейчас мы покупаем аварийную электроэнергию из Румынии по 400 евро за 1 МВт/час. Разве не будет дешевле производить электроэнергию даже по существующим сейчас ценам на газ, но без тех сумасшедших накруток, которые устраивает «Энергоком» и НАРЭ?
Кто-то этот вариант детально проработал?
Но ведь может оказаться так, что в Румынии не будет необходимых нам мегаватт в следующий раз. Это возможно? Безусловно! Ведь были случаи, когда в Румынии оставались без энергоснабжения больницы Бухареста с их операционными.
Следующий вопрос. Насколько эффективны меры, озвученные Дорином Жунгиету по предотвращению повтора возникшей ситуации?
Министр сказал, что ключевым элементом повышения устойчивости, станет новая линия Вулканешты — Кишинёв. По его словам, эта линия почти завершена и должна устранить текущие уязвимости системы.
«Почти завершена…» Но ведь окончание строительства и техническое тестирование может занять несколько месяцев. То есть, весь холодный период, до весны, мы будем находиться по-прежнему в ситуации, когда отключения возможны в любой момент?
Разве это эффективная мера, если она будет применена не сейчас, а весной или летом? Министр понимает, что он не до конца откровенен с гражданами, из чьих налогов он получает хорошую зарплату?
И еще один, этический вопрос. Стало известно, что в критические дни Молдова импортировала из Румынии и экспортировала в Украину до 1000 МВт в сутки.
Какова стоимость этой электроэнергии? 150 или 400 евро за 1 МВт/час? Какая структура занимается этой перепродажей и какой процент она себе оставляет? Ответ на этот вопрос очень важен, потому что если кто-то на этих сделках нагревает руки, то зарабатывает на чужом горе и страданиях.
Учитывая многочисленные скандалы с коррупцией в энергобизнесе Румынии, Молдовы и Украины, постановка этого вопроса является оправданной.
Если молдавская власть не представит исчерпывающую информацию и детали всех этих операций, прикрываясь, как обычно, «коммерческой тайной», то это будет означать, что мы имеем дело с очередным схематозом. А у высокопоставленных руководителей Молдовы здесь также «рыльце в пушку».
В качестве вывода можно предложить следующее суждение.
Ситуация, возникшая в области электроснабжения в выходные, угроза отключения света, является очередным серьезным проколом молдавских властей. Она указывает на ненадлежащее управление, неумение видеть настоящие угрозы безопасности и предлагать надежные, дешевые и эффективные решения.
И мы понимаем, что непрозрачные схемы поставок электроэнергии, подразумевающие межгосударственную коррупцию, являются частью единой системы, вместе с наркотрафиком и торговлей оружием. В них Молдова также плотно задействована, о чем общественность узнала в последние дни.
Автор: Сергей Ткач.
