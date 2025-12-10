Серьезный прокол властей: Возможные отключения электроэнергии в Молдове указывают на плохое управление и неумение видеть угрозы национальной безопасности

Мы хорошо помним те времена, когда Молдавская ГРЭС поставляла нам электроэнергию по $53,5 за 1 МВт/час. А сейчас мы покупаем аварийную электроэнергию из Румынии по 400 евро за 1 МВт/час. Разве не будет дешевле производить электроэнергию даже по существующим сейчас ценам на газ, но без тех сумасшедших накруток, которые устраивает «Энергоком» и НАРЭ?