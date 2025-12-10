Уральский полпред Жога поздравил ХМАО с 95-летием региона

Полпред отметил, что его знакомство с Уральским федеральным округом в начале 2024 года началось именно с Югры. Он назвал ХМАО живым, сильным и современным регионом. Также Жога поблагодарил жителей округа за поддержку бойцов спецоперации и вклад в восстановление Макеевки, подчеркнув преданность югорчан своему делу и родной земле.