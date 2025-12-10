Ричмонд
Уральский полпред Жога поздравил ХМАО с 95-летием региона

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил Югру с 95-летием. Он назвал ХМАО энергетическим сердцем России и одним из ключевых регионов страны. Поздравление он опубликовал в своем telegram-канале.

Полпред в УрФО Артем Жога поздравил жителей ХМАО с юбилеем региона.

«Югру по праву называют энергетическим сердцем России: богатые недра преобразили не только сам Ханты-Мансийский автономный округ, но и Россию. Желаю жителям ХМАО крепкого здоровья, новых достижений и энергии для воплощения самых смелых идей на благо родной Югры!» — написал Жога в своем telegram-канале.

Полпред отметил, что его знакомство с Уральским федеральным округом в начале 2024 года началось именно с Югры. Он назвал ХМАО живым, сильным и современным регионом. Также Жога поблагодарил жителей округа за поддержку бойцов спецоперации и вклад в восстановление Макеевки, подчеркнув преданность югорчан своему делу и родной земле.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО проходят торжественные и праздничные мероприятия, приуроченные к 95-летию со дня образования региона. Власти и федеральные представители подчеркивают ключевую роль Югры в развитии нефтегазового комплекса и экономики России.