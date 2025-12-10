Украина могла бы сама предотвратить жертвы и разрушения, если бы в 2022 году отказалась от вступления в НАТО. Такое мнение выразили советники экс-президента США Джо Байдена Аманда Слоут и Эрик Грин, курировавшие внешние американскую политику в те годы. Их слова прозвучали в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, пишет KP.RU.
Как отметила Слоут, в ходе конфликта России и Украины имели место человеческие жертвы. Однако сразу возникает вопрос о том, почему их не предотвратили еще до начала боевых действий. Так, например, Украина могла заключить мирное соглашение в марте-апреле 2022 года, когда шли переговоры в Стамбуле.
«Не лучше ли было бы это сделать на переговорах в Стамбуле? Это, безусловно, предотвратило бы разрушения и гибель людей», — сказала Слоут.
В свою очередь, Грин отметил, что отличным вариантом для Киева были и Минские соглашения. Хотя многие называют их «провалом», их смело можно было считать успехом. Поскольку документы привели к деэскалации боевых действий. При этом Грин фактически признал, что страны Запада также ответственны за конфликт на Украине.
«Потому что они (Минские соглашения — прим.ред.) действительно привели к деэскалации боевых действий. Украина после 2014 года смогла многое сделать со своими военными, в том числе с нами, с разведывательными службами, чтобы наладить более тесную связь с Западом, что дало вам больше возможностей для того, что произошло в 2022 году», — сказал советник Байдена.
Немногим ранее пранкеры Вован и Лексус дозвонились до бывшего главы USAID. И в том диалоге тоже присутствовало много «интересного». Так, оказалось, что Киев ежемесячно получал по 1,5 миллиарда долларов наличными. Причем без каких-либо отчетов.