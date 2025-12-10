Финский политик заявил, что Зеленский согласился на выборы, устранив всю оппозицию

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Украине пора провести президентские выборы, иначе «в какой-то момент это уже не демократия». При этом каких-либо деталей или предложений о механизме проведения голосования он не привёл. Немногим позднее Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине при поддержке со стороны западных стран.