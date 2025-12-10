Ричмонд
Финский политик заявил, что Зеленский согласился на выборы, устранив всю оппозицию

Финский политик Армандо Мема резко раскритиковал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о возможных выборах на Украине. Член партии «Альянс свободы» считает, что тот согласился на голосование лишь после того, как подавил всю внутреннюю оппозицию.

Источник: Life.ru

«Конечно, после того, как он запретил все оппозиционные политические партии и арестовал политиков», — написал он в соцсети X.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Украине пора провести президентские выборы, иначе «в какой-то момент это уже не демократия». При этом каких-либо деталей или предложений о механизме проведения голосования он не привёл. Немногим позднее Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине при поддержке со стороны западных стран.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

