Выяснилось, что Дания впервые включит США в список угроз нацбезопасности

Отдельным фоном остаётся тема Гренландии. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о желательности перехода острова под контроль Вашингтона, называя его важным элементом обороны «свободного мира» от Китая и России. Гренландия, бывшая колония Дании до 1953 года, ныне обладает широкой автономией и возможностью самостоятельного выбора внутренней политики. Бывший премьер острова Муте Эгеде напоминал, что территория «не продаётся», однако Трамп не исключал силовых сценариев для установления контроля.