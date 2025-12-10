Выяснилось, что Дания впервые включит США в список угроз нацбезопасности

Копенгаген готовится опубликовать обновлённый отчёт по оценке внешних рисков, где впервые среди потенциальных угроз для страны будет упомянуто влияние Соединённых Штатов. Об этом сообщает BT со ссылкой на материалы военной разведки.
По данным издания BT, документ официально представят в среду. В отчёте отмечается, что США используют экономическую и технологическую мощь как инструмент давления, включая воздействие на союзников. В перечень угроз, помимо Вашингтона, также включены Россия и Китай.
В то же время глава военной разведывательной службы Томас Аренкиль подчёркивает: несмотря на новые формулировки, Дания по-прежнему считает США главным союзником и ключевым гарантом безопасности Европы. Указанный риск носит характер оценки стратегических тенденций, а не пересмотра политического курса.
Отдельным фоном остаётся тема Гренландии. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о желательности перехода острова под контроль Вашингтона, называя его важным элементом обороны «свободного мира» от Китая и России. Гренландия, бывшая колония Дании до 1953 года, ныне обладает широкой автономией и возможностью самостоятельного выбора внутренней политики. Бывший премьер острова Муте Эгеде напоминал, что территория «не продаётся», однако Трамп не исключал силовых сценариев для установления контроля.
Новый отчёт датской разведки фиксирует усиление глобального давления на малые государства и рост конкуренции крупных держав, что, по мнению аналитиков, формирует новые контуры угроз для Королевства.
