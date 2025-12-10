Сопрезидент Никарагуа Ортега назвал безумием подготовку Европы к войне с РФ

Сопрезидент Никарагуа Даниэль Ортега назвал «полным безумием» подготовку Европы к войне с Россией.
«Они готовятся, как они говорят, или хотят подготовиться к войне с РФ. Это полное безумие», — сказал политик во время торжественной церемонии выпуска курсантов Высшего центра военных наук.
Он отметил, что страны Евросоюза пытаются найти миллиарды евро, чтобы закупить вооружение или создать его на фоне украинского конфликта. Между тем народы всех государств хотят мира, пережив уже слишком много войн, подчеркнул Ортега.
«Колониалистические, империалистические державы не извлекли уроков, которые им дает история, потому что там, где установился колониализм, господство империй, они в конечном итоге потерпели поражение, а народы обрели свободу», — добавил политик.
Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо обратила внимание на то, что мир является фундаментальным правом человечества.
Напомним, что осенью Россия и Никарагуа заключили соглашение о военном сотрудничестве.