Раскрыто, что Трамп сравнил безопасность границ США с Северной Кореей

По данным NBC, Трамп заявил, что КНДР обладает «самой крепкой границей в мире». Он отметил, что на корейском направлении установлено семь линий ограждений, подключённых к электричеству. После преодоления первого барьера нарушитель «остаётся едва живым», а пройти два таких забора, по словам политика, «практически невозможно». В выступлении он предложил присвоить Северной Корее звание обладателя «самой безопасной границы».