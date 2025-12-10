Шойгу заявил, что «зародыши НАТО» создают угрозы России и всему Востоку

Появляющиеся на Востоке «зародыши НАТО» содержат в себе новые угрозы для России и всего региона. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
По его словам, сейчас Москва регулярно наблюдает, как создаются сателлиты Североатлантического альянса. Причем видно, что создаются такие структуры не для чего-то, а против кого-то. Остается только определить, против кого именно и зачем.
«Мы видим появление так называемых — кто-то их называет “структуры малой геометрии”, кто-то “малыми формами”, по-разному их можно называть, — но это такие зародыши НАТО на Востоке. То есть постепенно, постепенно здесь начинают проявляться объединения, которые так или иначе продолжают свое развитие в направлении ухудшения ситуации, появления дополнительных угроз, угроз в том числе и нашей стране, и в целом АСЕАН», — сказал Шойгу журналистам.
Тогда же секретарь Совбеза РФ высказался о политике Японии. Он подчеркнул, что та стала воинственной, и Москва не может оставлять подобное без внимания. Особенно, когда в Азиатско-Тихоокеанском регионе нарочито проводятся учения стран Запада. Аналогично РФ не может игнорировать ряд решений Токио. В том числе установку американских ракет на японские корабли.