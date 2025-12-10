Шойгу заявил, что «зародыши НАТО» создают угрозы России и всему Востоку

«Мы видим появление так называемых — кто-то их называет “структуры малой геометрии”, кто-то “малыми формами”, по-разному их можно называть, — но это такие зародыши НАТО на Востоке. То есть постепенно, постепенно здесь начинают проявляться объединения, которые так или иначе продолжают свое развитие в направлении ухудшения ситуации, появления дополнительных угроз, угроз в том числе и нашей стране, и в целом АСЕАН», — сказал Шойгу журналистам.