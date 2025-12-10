Ричмонд
Лавров оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская сторона ценит стремление американского лидера Дональда Трампа к диалогу по Украине и урегулированию дипломатическим путем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Мы ценим стремление президента Трампа к диалогу, к преодолению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем», — сказал он, выступая в Совете Федерации.

