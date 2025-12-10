Лавров: Россия и США договорились о продолжении работы по урегулированию

Выступая в Совфеде, Лавров напомнил о российско-американских переговорах в Кремле, прошедших 2 декабря, которые затрагивали украинское урегулирование.
«Достигнута договоренность о продолжении этой работы. Главное, есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса», — сказал он, выступая в Совфеде.
