Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров

«Как подчеркивал президент (России Владимир Путин — ред.), мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать и к этому ответу мы уже готовы», — сказал Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше