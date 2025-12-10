Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров

«Как подчеркивал президент (России Владимир Путин — ред.), мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать и к этому ответу мы уже готовы», — сказал Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.