Россия не собирается воевать с Европой, заявил Лавров

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россия не собирается воевать с Европой, таких мыслей нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Как подчеркивал президент (России Владимир Путин — ред.), мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет», — сказал Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

