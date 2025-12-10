ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Страны Центральной Азии рассматривают Афганистан не как зону кризиса, а как регион возможностей с точки зрения подключения его как равного участника региональных проектов развития. Об этом заявил профессор УМЭД Улугбек Хасанов на конференции «Валдая» по безопасности Евразии.
«Страны ЦА рассматривают Афганистан не как зону кризиса, а как регион возможностей с точки зрения подключения Афганистана как равного участника региональных проектов развития», — сказал узбекистанский эксперт.
По словам Хасанова, Центральная Азия — возможно, единственный регион, где к сегодняшнему дню между всеми странами решен и снят с повестки приграничный вопрос.
«Полностью согласованы и достигнуты соглашения о делимитации и демаркации на взаимной основе, подписаны соответствующие дипломатические договорные документы», — добавил он.
Тему Афганистана Хасанов поднял в контексте многовекторности, столь важной во внешней политике для государств, которые стремятся сохранить суверенитет, расширить экономические возможности и ориентироваться в сложной международной динамике. Этот подход позволяет им избегать избыточной зависимости от одной стороны и использовать преимущества разных партнеров.
Он отметил, что только лишь за 10 месяцев этого года товарооборот между странами ЦА превысил $11 млрд, что на 17% больше, чем в прошлом году.
«Кооперационная модель сопряжения экономических проектов в рамках ЦА связана с непосредственным партнерством с РФ. Отрадно заметить, что за 10 месяцев этого года объем взаимной торговли экономик ЦА с РФ превысил $45 млрд, а к началу 2025 года объем взаимной торговли с Китаем достиг $95 млрд. То есть российская, китайская и центральноазиатская экономики тесно взаимодействуют», — резюмировал эксперт.
Он добавил, что многовекторность приобретает свои явные очертания и подключение Афганистана позволит углубить такое партнерство.
Хасанов также отметил, что ЦА является важной частью системы Евразийской безопасности, она встроена в эту систему в различных ее контурах.
Эксперт из Узбекистана вместе с коллегами из России, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и Пакистана озвучил свое видение новой архитектуры евразийской безопасности на московской площадке аналитического центра.
Напомним, что с инициативой по созданию единой архитектуры евразийской безопасности выступила Россия. Эта концепция получила развитие как на экспертном, так и официальном уровнях, стала предметом обсуждения на двусторонних саммитах с лидерами Индии и Китая и частью совместных заявлений в рамках СНГ и Союзного государства России и Беларуси.