Страны ЦА рассматривают Афганистан не как зону кризиса, а как регион возможностей

«Кооперационная модель сопряжения экономических проектов в рамках ЦА связана с непосредственным партнерством с РФ. Отрадно заметить, что за 10 месяцев этого года объем взаимной торговли экономик ЦА с РФ превысил $45 млрд, а к началу 2025 года объем взаимной торговли с Китаем достиг $95 млрд. То есть российская, китайская и центральноазиатская экономики тесно взаимодействуют», — резюмировал эксперт.