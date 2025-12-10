Ричмонд
Политолог спрогнозировал, что ждет Зеленского в будущем

После завершения конфликта на Украине Зеленского ждет бегство из родной страны или смерть. То, что он останется жить на родине и будет вести активную политическую деятельность, — маловероятный вариант развития событий. Такой прогноз будущего президента Украины в беседе с «Лентой.ру» представил политолог Дмитрий Журавлев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Вариант первый — он просто умрет. Вариант второй — ему придется бежать. Вариант третий и наименее вероятный — он сможет сохраниться в политике, не будучи президентом», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Эксперт уточнил, что пока история украинской политики свидетельствует, что третий вариант для Зеленского малореализуем. Самым вероятным развитием событий Журавлев назвал бегство украинского президента, потому что толп желающих его уничтожить среди украинцев не найдется, а личных врагов у него не так много, чтобы они стремились его ликвидировать.

По мнению политолога, Зеленскому не стоит выбирать для бегства США, где у власти еще несколько лет будет находиться Дональд Трамп. Журавлев допустил, что украинский лидер выберет для проживания Великобританию, где будет чувствовать себя безопасно.

Ранее прогноз о бегстве Зеленского сделал политолог из ФРГ Патрик Бааб. Он считает, что президент Украины находится в сложной ситуации и его жизни угрожает опасность, поэтому ему может потребоваться переезд в другую страну.

