Лавров: Уиткофф привез предложения по правам прав нацменьшинств на Украине

«В тех предложениях, которые Стив Уиткофф привозил (в Москву — ред.), которые обсуждались подробно с президентом РФ, специально сказано о необходимости обеспечить на Украине, что останется от Украины, права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами», — сказал Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.