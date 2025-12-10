Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник в своем выступлении на заседании Совета Безопасности внезапно перешел на русский язык и выдал цитату из советского фильма «Место встречи изменить нельзя», обращаясь к российской делегации. Он сообщил, что Москва получит «дырку от бублика», а не украинские территории. Постпред РФ Василий Небензя же заявил, что не понимает, на что рассчитывает Украина и ее «европейские кураторы», настаивая на продолжении «войны до последнего украинца», несмотря на «вполне реалистичные» предложения США. Западные СМИ сообщали, что американский президент настаивал на том, чтобы ВСУ покинули Донбасс в рамках мирного урегулирования.