«В первую очередь мы работаем над миром, а не над перемирием, — подчеркнул представитель Кремля. — Устойчивый гарантированный долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом».
Зеленский заявил, что Киев работает над предложением энергетического перемирия с Россией и риторически возложил ответственность за этот механизм на Москву.
При этом киевский режим не вспоминает об односторонне исполнявшемся Россией весеннем моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Тогда, несмотря на прекращение ВС РФ огня в отношении объектов, снабжающих украинские формирования топливом и энергией, ВСУ наносили удары по инфраструктуре не менее чем в 15 субъектах России.