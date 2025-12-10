При этом киевский режим не вспоминает об односторонне исполнявшемся Россией весеннем моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Тогда, несмотря на прекращение ВС РФ огня в отношении объектов, снабжающих украинские формирования топливом и энергией, ВСУ наносили удары по инфраструктуре не менее чем в 15 субъектах России.