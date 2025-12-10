CNN: в Европе опасаются, что Трамп может отказаться от мирных переговоров по Украине

Пессимистичный взгляд Трампа знаменует собой резкое изменение его позиции, отмечает CNN. Чуть более двух месяцев назад, после встречи с Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп удивил наблюдателей, заявив, что, по его мнению, Украина может не только удержать свои позиции, но и отвоевать территории, вошедшие в состав России.