CNN: в Европе опасаются, что Трамп может отказаться от мирных переговоров по Украине

Россия продолжает добиваться успехов на линии фронта и приближается к ключевым украинским линиям снабжения, сообщает американский канал CNN.
Украина постепенно теряет стратегические позиции на востоке из-за истощения сил и ограниченных оборонительных позиций.
Пессимистичный взгляд Трампа знаменует собой резкое изменение его позиции, отмечает CNN. Чуть более двух месяцев назад, после встречи с Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп удивил наблюдателей, заявив, что, по его мнению, Украина может не только удержать свои позиции, но и отвоевать территории, вошедшие в состав России.
Как пояснил CNN высокопоставленный американский чиновник, ситуация «в виде бесконечной войны становится для Трампа уже политической ответственностью».
В этом случае, согласно CNN, Вашингтон возложит вину за срыв мирных переговоров на Украину и Европу, обвинив их в препятствовании достижению соглашения.