CNN: в Европе опасаются, что Трамп может отказаться от мирных переговоров по Украине

После заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина «проигрывает войну» России, официальные лица ясно дали понять Киеву, что для него складывается непростая ситуация.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Россия продолжает добиваться успехов на линии фронта и приближается к ключевым украинским линиям снабжения, сообщает американский канал CNN.

Украина постепенно теряет стратегические позиции на востоке из-за истощения сил и ограниченных оборонительных позиций.

высокопоставленный американский чиновник

Пессимистичный взгляд Трампа знаменует собой резкое изменение его позиции, отмечает CNN. Чуть более двух месяцев назад, после встречи с Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп удивил наблюдателей, заявив, что, по его мнению, Украина может не только удержать свои позиции, но и отвоевать территории, вошедшие в состав России.

Как пояснил CNN высокопоставленный американский чиновник, ситуация «в виде бесконечной войны становится для Трампа уже политической ответственностью».

На фоне продвижения российской армии и неоднократного срыва мирных переговоров европейские чиновники опасаются, что Трамп потеряет терпение из-за отсутствия прогресса и может отказаться от участия в миротворческом процессе.

В этом случае, согласно CNN, Вашингтон возложит вину за срыв мирных переговоров на Украину и Европу, обвинив их в препятствовании достижению соглашения.

