Песков прокомментировал заявления Трампа о членстве Украины в НАТО

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа по теме членства Украины в НАТО и территорий во многом созвучны пониманию России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, во многом (слова Трампа созвучны пониманию РФ — ред.): по теме членства (Украины — ред.) в НАТО, по теме территорий, по теме того, как Украина теряет земли — это созвучно нашему пониманию», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
