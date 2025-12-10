Песков прокомментировал заявления Трампа о членстве Украины в НАТО

«Безусловно, во многом (слова Трампа созвучны пониманию РФ — ред.): по теме членства (Украины — ред.) в НАТО, по теме территорий, по теме того, как Украина теряет земли — это созвучно нашему пониманию», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.