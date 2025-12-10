Ричмонд
В Госдуме спрогнозировали, когда состоится сделка по Украине

Выход на заключение договоренностей об урегулировании конфликта на Украине зависит от позиции Евросоюза. Сейчас Европа является главным тормозом заключения сделки. Об этом первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее The Wall Street Journal писала, что до момента подписания мирного соглашения по Украине могут пройти несколько месяцев, в течение которых стороны будут искать компромиссные решения. Издание также допустило, что заключение перемирия может затянуться, если на линии боестолкновения не произойдет существенных изменений, пишет «Лента.ру».

По мнению Алексея Чепы, в настоящее время Европу убеждают, что переговоры с Россией и заключение мира на Украине — наилучшее решение. Процесс увещевания может завершиться в любой момент.

«Очередная реперная точка, которую обозначил президент США Дональд Трамп для [президента Украины Владимира] Зеленского, — это 25 декабря. Будем надеяться, что до Рождества удастся», — объяснил парламентарий.

Он уточнил, что основным препятствием в переговорном процессе, которое не решаются перешагнуть Европа и Украина, является территориальный вопрос. Необходимость передачи земли России вызывает несогласие Киева и европейских политиков.

Ранее телеканал CNN сообщил, что европейские лидеры опасаются, что Дональд Трамп обвинит их в том, что они намеренно тормозят переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Американский президент заявил, что украинский кризис является «большой проблемой», решение которой Европе не под силу.

