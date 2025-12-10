В Госдуме спрогнозировали, когда состоится сделка по Украине

Ранее The Wall Street Journal писала, что до момента подписания мирного соглашения по Украине могут пройти несколько месяцев, в течение которых стороны будут искать компромиссные решения. Издание также допустило, что заключение перемирия может затянуться, если на линии боестолкновения не произойдет существенных изменений, пишет «Лента.ру».