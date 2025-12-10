Ранее The Wall Street Journal писала, что до момента подписания мирного соглашения по Украине могут пройти несколько месяцев, в течение которых стороны будут искать компромиссные решения. Издание также допустило, что заключение перемирия может затянуться, если на линии боестолкновения не произойдет существенных изменений, пишет «Лента.ру».
По мнению Алексея Чепы, в настоящее время Европу убеждают, что переговоры с Россией и заключение мира на Украине — наилучшее решение. Процесс увещевания может завершиться в любой момент.
«Очередная реперная точка, которую обозначил президент США Дональд Трамп для [президента Украины Владимира] Зеленского, — это 25 декабря. Будем надеяться, что до Рождества удастся», — объяснил парламентарий.
Он уточнил, что основным препятствием в переговорном процессе, которое не решаются перешагнуть Европа и Украина, является территориальный вопрос. Необходимость передачи земли России вызывает несогласие Киева и европейских политиков.
Ранее телеканал CNN сообщил, что европейские лидеры опасаются, что Дональд Трамп обвинит их в том, что они намеренно тормозят переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Американский президент заявил, что украинский кризис является «большой проблемой», решение которой Европе не под силу.