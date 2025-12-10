«Более сложная, чем в июне 1941-го». Генштаб высказался об обстановке вокруг Беларуси

Начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Павел Муравейко сказал, что обстановка вокруг Беларуси более сложная, чем в июне 1941-го. Подробности передает БелТА.
— Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Потому что страны намного выросли экономически, интеллектуально, намного стали совершеннее вооружения и военная техника, — обратил внимание начальник Генштаба.
По его словам, на сегодняшний день те факторы, которые оказывали влияние на обстановку войны в 1941-м году, уже не являются доминирующими. Павел Муравейко пояснил, что сегодня преобладают взаимные непонятные претензии, а также работает санкционная политика, которая не приведет ни к чему хорошему в ближайшей перспективе.
— Запад фактически готовится к войне. Поэтому звучит реваншистская направленность в риторике западных политиков, активно проводятся мероприятия по совершенствованию и развитию вооруженных сил, закупается современное вооружение и так далее, — заявил Муравейко.
Вместе с тем начальник Генерального штаба подчеркнул, что есть разрешение указанного процесса и об этом неоднократно говорил президент Беларуси:
— Надо садиться за стол переговоров и договариваться.
Павел Муравейко добавил, что пока, к сожалению, в Европе здравый смысл не преобладает. Он допустил, что указанная позиция в скором времени найдет свой отклик, страны сядут за стол переговоров, начнут уменьшать и агрессивную риторику, и агрессивные действия, которые сейчас происходят.
