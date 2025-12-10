Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 10 декабря: главное

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления, сделанные на брифинге пресс-секретарем президента России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Кремль внимательно ознакомился с интервью Трампа Politico. Особенно российскую сторону заинтересовала часть о России и урегулировании на Украине.

Заявления Трампа по темам членства Украины в НАТО, территорий, потерь земель Киевом, очень созвучны позиции РФ.

Трамп в интервью Politico затронул первопричины украинского конфликта.

Заявление о готовности провести президентские выборы «достаточно новое» от Зеленского, но о необходимости этого давно говорил Путин.

Кремль пока не успел обсудить с США последние заявления Владимира Зеленского о готовности к выборам.

Россия считает своим приоритетом гарантированный и устойчивый долгосрочный мир на Украине, а не перемирие.

Мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, — это абсолютный приоритет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Российским государственным служащим необходимо проявлять осмотрительность на фоне угроз, исходящих от Украины.

Тема обеспечения прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию с президентом России.

Это говорит о том, что очень многое сделано, и создана уже хорошо работающая система, которая, конечно же, не может работать без каких-то конкретных персональных огрехов.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Встреча Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто состоится в Кремле в среду в формате рабочего обеда.

Сегодня — день российско-индонезийских отношений, с рабочим визитом прибыл в Москву президент Индонезии Субианто. Сегодня состоится в Кремле беседа Путина с Субианто.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)
