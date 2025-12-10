Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 10 декабря: главное

Кремль внимательно ознакомился с интервью Трампа Politico. Особенно российскую сторону заинтересовала часть о России и урегулировании на Украине.
Заявления Трампа по темам членства Украины в НАТО, территорий, потерь земель Киевом, очень созвучны позиции РФ.
Трамп в интервью Politico затронул первопричины украинского конфликта.
Заявление о готовности провести президентские выборы «достаточно новое» от Зеленского, но о необходимости этого давно говорил Путин.
Кремль пока не успел обсудить с США последние заявления Владимира Зеленского о готовности к выборам.
Россия считает своим приоритетом гарантированный и устойчивый долгосрочный мир на Украине, а не перемирие.
Мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, — это абсолютный приоритет.
Российским государственным служащим необходимо проявлять осмотрительность на фоне угроз, исходящих от Украины.
Тема обеспечения прав героев СВО ушла из первой тройки вопросов на прямую линию с президентом России.
Это говорит о том, что очень многое сделано, и создана уже хорошо работающая система, которая, конечно же, не может работать без каких-то конкретных персональных огрехов.
Встреча Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто состоится в Кремле в среду в формате рабочего обеда.
Сегодня — день российско-индонезийских отношений, с рабочим визитом прибыл в Москву президент Индонезии Субианто. Сегодня состоится в Кремле беседа Путина с Субианто.