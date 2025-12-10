Ричмонд
Трем акимам в ВКО к концу года грозит наказание

В Восточно-Казахстанской области в отношении трех акимов с самыми низкими показателями к концу года примут меры, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Сегодня глава региона Нурымбет Сактаганов провел совещание с акимами городов и районов по вопросам исполнения социально-экономических показателей развития, как сообщается в официальном информационном Telegram-канале акимата ВКО.

Наиболее низкие темпы работы зафиксированы в Алтайском, Глубоковском районах и в городе Риддере. Кроме того, ряд показателей вызывает обеспокоенность в Усть-Каменогорске, а также в Самарском и Уланском районах.

Акимы указанных городов и районов доложили главе региона о том, какие меры они намерены предпринять для исправления ситуации до конца года. Нурымбет Сактаганов сделал всем руководителям строгие замечания.

«К концу года будут приняты соответствующие меры в отношении трех акимов, чьи показатели окажутся самыми низкими. Мы должны увеличивать объем инвестиций в область и реализовывать больше проектов, направленных на повышение качества жизни населения. Поэтому усиливайте работу!» — сказал аким ВКО.