Трем акимам в ВКО к концу года грозит наказание

Сегодня глава региона Нурымбет Сактаганов провел совещание с акимами городов и районов по вопросам исполнения социально-экономических показателей развития, как сообщается в официальном информационном Telegram-канале акимата ВКО.
Наиболее низкие темпы работы зафиксированы в Алтайском, Глубоковском районах и в городе Риддере. Кроме того, ряд показателей вызывает обеспокоенность в Усть-Каменогорске, а также в Самарском и Уланском районах.
Акимы указанных городов и районов доложили главе региона о том, какие меры они намерены предпринять для исправления ситуации до конца года. Нурымбет Сактаганов сделал всем руководителям строгие замечания.
«К концу года будут приняты соответствующие меры в отношении трех акимов, чьи показатели окажутся самыми низкими. Мы должны увеличивать объем инвестиций в область и реализовывать больше проектов, направленных на повышение качества жизни населения. Поэтому усиливайте работу!» — сказал аким ВКО.