Euractiv узнал о возможном «ударе» по оборонным планам Европы от стран ЕС

Другой собеседник издания рассказал, что пока эти четыре проекта мало что значат для стран ЕС, за исключением создания коммуникационной сети. По словам двух дипломатов, в настоящее время в столицах обсуждают, как лучше обеспечить собственную оборону. Один из собеседников Euractiv сообщил, что на январской встрече страны ЕС смогут добавить свои предложения к списку приоритетных инициатив Еврокомиссии или даже полностью пересмотреть его.