Путин назвал отношения России и Индонезии в военной сфере надежными

«У нас традиционно очень надёжные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Индонезия — наш традиционный партнёр в этой сфере. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже, напрямую между военными ведомствами. Они развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. В наших вузах, в военных вузах в том числе, постоянно проходят подготовку индонезийские специалисты», — сказал Путин на встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто.