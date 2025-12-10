Ричмонд
Путин назвал отношения России и Индонезии в военной сфере надежными

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал надежными отношения РФ и Индонезии в сфере военно-технического сотрудничества.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: © РИА Новости

«У нас традиционно очень надёжные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Индонезия — наш традиционный партнёр в этой сфере. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже, напрямую между военными ведомствами. Они развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. В наших вузах, в военных вузах в том числе, постоянно проходят подготовку индонезийские специалисты», — сказал Путин на встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто.